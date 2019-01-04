Xiaomi создала новую защитную маску для лица за 4 доллара
Разработчики из Xiaomi заявили о завершении разработки уникальной защитной маски-респиратора для лица, получившей название Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask. Примечательно, что недавно компания уже выпускала несколько похожих масок в Китае.
При её использовании дискомфорт не наблюдается, также она имеет увеличенный воздухоочиститель. По сравнению с предыдущими моделями, новинка отличается повышенной степенью защиты и материалом: маска сделана из специального нетканого материала, обеспечивающего защиту от частиц PM0.3.
Благодаря наличию уплотнения внутренний фильтрующий элемент Xiaomi Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask формирует тщательно закрытый воздушный пузырь. На данный момент стоимость маски составляет чуть более 4 долларов.
При её использовании дискомфорт не наблюдается, также она имеет увеличенный воздухоочиститель. По сравнению с предыдущими моделями, новинка отличается повышенной степенью защиты и материалом: маска сделана из специального нетканого материала, обеспечивающего защиту от частиц PM0.3.
Благодаря наличию уплотнения внутренний фильтрующий элемент Xiaomi Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask формирует тщательно закрытый воздушный пузырь. На данный момент стоимость маски составляет чуть более 4 долларов.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00