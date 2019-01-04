Xiaomi создала новую защитную маску для лица за 4 доллара





При её использовании дискомфорт не наблюдается, также она имеет увеличенный воздухоочиститель. По сравнению с предыдущими моделями, новинка отличается повышенной степенью защиты и материалом: маска сделана из специального нетканого материала, обеспечивающего защиту от частиц PM0.3.Благодаря наличию уплотнения внутренний фильтрующий элемент Xiaomi Mi AirPOP PM2.5 Anti-Pollution Mask формирует тщательно закрытый воздушный пузырь. На данный момент стоимость маски составляет чуть более 4 долларов.