Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по странной спиралевидной траектории





Космическое агентство NASA впервые обнародовало фотографии загадочной системы Нибиру, которую так бояться представители мира науки. На снимках можно увидеть Солнце и круг практически идеально ровной формы, также видна выбрасываемая плазма, разбивающаяся о какой-то неизвестный объект.Конспирологи уверены, что на опубликованных снимках - "убийственная" Нибиру. Она является огромной планетой, вращающейся на большой скорости, а её размеры превосходят все объекты Солнечной системы, считают специалисты.Несмотря на то, что Нибиру отдалилась от Солнца, к Земле она приблизится лишь в ближайшие 3 года, подвели итог исследователи.