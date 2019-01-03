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Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по странной спиралевидной траектории

Ученые получили снимки NASA с Нибиру. После их изучения специалисты сделали вывод, что Планета Х начала отдаляться от Солнца, но по странной спиралевидной траектории.

Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по странной спиралевидной траектории

Космическое агентство NASA впервые обнародовало фотографии загадочной системы Нибиру, которую так бояться представители мира науки. На снимках можно увидеть Солнце и круг практически идеально ровной формы, также видна выбрасываемая плазма, разбивающаяся о какой-то неизвестный объект.

Конспирологи уверены, что на опубликованных снимках - "убийственная" Нибиру. Она является огромной планетой, вращающейся на большой скорости, а её размеры превосходят все объекты Солнечной системы, считают специалисты.
Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по странной спиралевидной траектории

Несмотря на то, что Нибиру отдалилась от Солнца, к Земле она приблизится лишь в ближайшие 3 года, подвели итог исследователи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

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