Илья Яббаров официально отказался от ребенка Алены Савкиной

Девушка надеялась, что последний месяц беременности проведет в спокойствии, будет много отдыхать и делать приятные покупки для будущего малыша. Однако ей все равно приходится приезжать на Поляну, куда на днях вернулся Илья Яббаров и Маргарита Ларченко.Все дело в том, что молодой человек решил, что до появления сына на свет необходимо любой ценой помириться с его мамой, так как лишь от нее зависит, будут они общаться и видеться, или нет.И на первом Лобном будущие родители даже смогли нормально пообщаться наедине, а вот на втором с Ильей произошло что-то странное и он официально отказался от малыша, сделав выбор в пользу своей новой пассии.Заявление участника буквально шокировало всех сидящих на съемочной площадке, включая Ксению Бородину, которая вела Лобное. А вот Алена нисколько не удивилась, отметив, что изначально говорила, каким Яббаров будет отцом, но ей не верили.Теперь публика увидела настоящее лицо молодого человека. В социальной сети Instagram на него, как и на Риту, полилось очень много оскорблений. Некоторые даже отписались от страницы Ильи, дабы больше не видеть его посты в своей ленте, и не читать лживых оправданий.Сам Яббаров с момента выхода эфира никак не прокомментировал свои слова и поведение. Судя по всему, он понимает, что чтобы он сейчас не сказал, пользователи Сети все равно его не поймут и раскритикуют, поэтому Илья просто молчит.