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Илья Яббаров официально отказался от ребенка Алены Савкиной

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина вместе со своей мамой Татьяной Владимировной несколько дней назад покинула периметр, дабы подготовиться к родам, которые запланированы на конец января.

Девушка надеялась, что последний месяц беременности проведет в спокойствии, будет много отдыхать и делать приятные покупки для будущего малыша. Однако ей все равно приходится приезжать на Поляну, куда на днях вернулся Илья Яббаров и Маргарита Ларченко.

Илья Яббаров официально отказался от ребенка Алены Савкиной

Все дело в том, что молодой человек решил, что до появления сына на свет необходимо любой ценой помириться с его мамой, так как лишь от нее зависит, будут они общаться и видеться, или нет.

И на первом Лобном будущие родители даже смогли нормально пообщаться наедине, а вот на втором с Ильей произошло что-то странное и он официально отказался от малыша, сделав выбор в пользу своей новой пассии.

Заявление участника буквально шокировало всех сидящих на съемочной площадке, включая Ксению Бородину, которая вела Лобное. А вот Алена нисколько не удивилась, отметив, что изначально говорила, каким Яббаров будет отцом, но ей не верили.

Илья Яббаров официально отказался от ребенка Алены Савкиной

Теперь публика увидела настоящее лицо молодого человека. В социальной сети Instagram на него, как и на Риту, полилось очень много оскорблений. Некоторые даже отписались от страницы Ильи, дабы больше не видеть его посты в своей ленте, и не читать лживых оправданий.

Сам Яббаров с момента выхода эфира никак не прокомментировал свои слова и поведение. Судя по всему, он понимает, что чтобы он сейчас не сказал, пользователи Сети все равно его не поймут и раскритикуют, поэтому Илья просто молчит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:57

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