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Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в "Золушке" 1947 года могли сыграть другие актеры

Станислав Садальский продолжает знакомить поклонников с историей советского кинематографа в личном блоге Instagram. Российский актер опубликовал редкие архивные фото Ленфильма и рассказал пользователям, что в "Золушке" 1947 года с Яниной Жеймо в главных ролях могли сыграть совсем другие актеры.

Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в "Золушке" 1947 года могли сыграть другие актеры

Известный актер театра и кино, блогер, журналист и телеведущий Станислав Садальский написал в Instagram, что в любимой многими зрителями "Золушке" злую мачеху могла сыграть не Раневская, а Надежда Нурм, а главную героиню вместо Янины Жеймо - Мария Мазун. Кинокритик отметил, что лучше гениальной Фаины Георгиевны сказочную мачеху никто не мог сыграть. Но милая балерина Мария Мазун идеально подходила на роль сказочной "замарашки". Костюмеры даже начали подгонять платья под юную артистку после первых отснятых кадров.

Однако режиссер легендарной киноленты Надежда Кошеверова была уверена, что именно Янина Жеймо воплотит образ скромной, послушной и маленькой Золушки. На момент съемок Янине было 37 лет, однако Кошеверова не обратила внимание на этот факт и настояла на своем. В итоге главная роль досталась Жеймо, объяснил Стас Садальский.

Знаменитость не скрывает, что других актеров подбирали также тщательно. Роль феи в фильме предложили Любови Орловой, однако она принимала участие в съемках картины под названием "Весна". Крестную Золушки сыграла актриса Варвара Мясникова, известная благодаря роли Анки-пулеметчицы.
Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в "Золушке" 1947 года могли сыграть другие актеры

Станислав Юрьевич признался, что в послеблокадном Ленфильме возникали и другие проблемы. Реквизита не было, поэтому декорации собирали из того, что осталось после бомбежек. Наряды шили из занавесок, "королевскую" мебель несли из дома. Черно-белый шедевр режиссерам удалось создать из подручных средств, подвел итог популярный артист.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:40

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