АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Названа настоящая причина отсутствия противозачаточных таблеток для мужчин

Ученые назвали настоящую причина отсутствия противозачаточных таблеток для мужчин. Контрацептивы так медленно разрабатывают из-за недостаточной поддержки фармацевтических компаний и целевой группы потребителей.
Названа настоящая причина отсутствия противозачаточных таблеток для мужчин

Профессор Эдинбургского университета рассказал, почему наука до сих пор не в состоянии предоставить противозачаточные препараты для мужчин. Как сообщает Express, Ричард Андерсон, занимающийся клиническими репродуктивными вопросами, следит за многими многообещающими разработками в данной сфере фармацевтики, однако они всё ещё остаются на очень ранних стадиях.

Крупные фирмы не желают участвовать в продвижении мужских контрацептивов на рынке, предвидя малый спрос на таковые. В будущем могут появиться пероральные таблетки или противозачаточный гель, однако эти препараты нуждаются в испытаниях на большой группе добровольцев.

Пока мнение о контрацептивах среди населения сильного пола не изменится, они так и останутся экспериментальными. К примеру, опрос в Великобритании показал, что всего 40 процентов респондентов попробуют принять противозачаточное средство.

15 процентов мужчин откажутся от таких препаратов, а 26 затрудняются ответить. Лишь 26 процентов с уверенностью согласились на приём контрацептивов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Польские специалисты решили прокачать Mitsubishi
Компания Hyundai создала для электрокаров
Названа настоящая причина отсутствия
Певица Варвара во время прогулки на лыжах в лесу
Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по
Шоумен Иван Ургант подстригся налысо
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах
Украина хочет отправить военные корабли в
Дарья Мельникова в сети Instagram впервые
Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в
Многие американцы надеются, что брак Меган Маркл
В Испании над горами заметили НЛО после
Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы
Ученые выяснили, где находился райский сад Эдем
Максим Галкин показал в Instagram рассерженную
Годовалый сын Эдгарда Запашного впервые выступил
Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило
Huawei Mate 30 Pro может получить пять датчиков
Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить
Екатерина Стриженова показала семейное фото с
Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ
Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых
General Motors планирует возродить культовую
Никита Джигурда опубликовал видео с участием
Илья Яббаров официально отказался от ребенка
Обиженный Данила Поперечный отказал Басте в
Hyundai на выставке CES-2019 покажет авто с
Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от
Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито,
Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом
Просмотреть все новости