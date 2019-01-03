Названа настоящая причина отсутствия противозачаточных таблеток для мужчин





Профессор Эдинбургского университета рассказал, почему наука до сих пор не в состоянии предоставить противозачаточные препараты для мужчин. Как сообщает Express, Ричард Андерсон, занимающийся клиническими репродуктивными вопросами, следит за многими многообещающими разработками в данной сфере фармацевтики, однако они всё ещё остаются на очень ранних стадиях.Крупные фирмы не желают участвовать в продвижении мужских контрацептивов на рынке, предвидя малый спрос на таковые. В будущем могут появиться пероральные таблетки или противозачаточный гель, однако эти препараты нуждаются в испытаниях на большой группе добровольцев.Пока мнение о контрацептивах среди населения сильного пола не изменится, они так и останутся экспериментальными. К примеру, опрос в Великобритании показал, что всего 40 процентов респондентов попробуют принять противозачаточное средство.15 процентов мужчин откажутся от таких препаратов, а 26 затрудняются ответить. Лишь 26 процентов с уверенностью согласились на приём контрацептивов.