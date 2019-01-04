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Лувр в 2018 году побил собственный рекорд по посещаемости

Парижский музей Лувр смог побить собственный рекорд по посещаемости. В 2018 году он принял на 25 % больше посетителей чем в предыдущем.
Лувр в 2018 году побил собственный рекорд по посещаемости

Сотрудники известного музея в Париже сообщили, что Лувр превзошел сам себя. В прошедшем году он принял в своих стенах 10,2 миллиона человек. Эта цифра больше показателей за 2017 год на 25 %. Представители Лувра подчеркнули, что на данный момент ни один музей мира не способен похвастаться такой информацией. Напомним, предыдущий рекорд был установлен шесть лет назад в 2012 году. В тот период Лувр посетили 9,7 миллионов человек. Эксперты считают, что на достижения такого результата в 2012 году повлияла организация выставки работ Леонардо да Винчи и Рафаэля, а также открытие отдела исландского искусства.

Впервые двери Лувра открылись для общественности во времена Французской революции в 1793 году. На сегодняшний день в хранилище парижского музея находится уникальная коллекция различных произведений искусства.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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