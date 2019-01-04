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Смартфон Motorola P40 получит камеру на 48 Мп

Смартфон версии Motorola P40, обладающий отверстием в экране, наделят камерой на 48 Мп. Устройство получит аккумуляторную батарею на 4132 мАч, а также SoC Snapdragon 675.

Смартфон Motorola P40 получит камеру на 48 Мп


В устройстве используется 6,2-дюймовый дисплей. Основой смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 675. В модели используется оперативная память на 6 ГБ, а также флэш-память на 64/128 Гб. Сдвоенная камера состоит из 48-мегапиксельного датчика изображения, а также вспомогательного разрешения 5 Мп. В модели используется диафрагма объектива F/1,75. В левом верхнем углу устройства находится фронтальная 12-мегапиксельная камера с системой ИИ, а также объектив, имеющий диафрагму F/1,8.

Модель оснащают модулем бесконтактных платежей NFC, аккумуляторной батареей на 4132 мАч. Модель из коробки функционирует под управлением «операционки» Android 9.0 Pie. Устройство официально анонсируют уже в ближайшее время.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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