Смартфон Motorola P40 получит камеру на 48 Мп





В устройстве используется 6,2-дюймовый дисплей. Основой смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 675. В модели используется оперативная память на 6 ГБ, а также флэш-память на 64/128 Гб. Сдвоенная камера состоит из 48-мегапиксельного датчика изображения, а также вспомогательного разрешения 5 Мп. В модели используется диафрагма объектива F/1,75. В левом верхнем углу устройства находится фронтальная 12-мегапиксельная камера с системой ИИ, а также объектив, имеющий диафрагму F/1,8.Модель оснащают модулем бесконтактных платежей NFC, аккумуляторной батареей на 4132 мАч. Модель из коробки функционирует под управлением «операционки» Android 9.0 Pie. Устройство официально анонсируют уже в ближайшее время.