Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном платье
Звезда "Дома-2" Виктория Боня пошла по следам знаменитых американских певиц, таких как: Бейонсе, Никки Минаж и т.д
Девушка не стесняется, а наоборот пытается как можно больше показывать свою фигуру, тем самым привлекая к себе взгляды со стороны мужского пола.
Боня встретила 2019 год в прозрачном платье, оставив в 2018 году статус замужней женщины. Теперь она холостая, завидная невеста.
Девушка встречала Новый год в Тайланде, она не скрывает, что отдыхает по полной. В ночь с 31 на 1 января она танцевала до упаду. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
Поклонники отметили, что у Виктории отменный вкус на бельё, ведь трусики девушки постоянно выглядывали из-под открытого платья.
Сама Боня принимает все высказывания за комплимент, ведь она занимается спортом длительное время, так что может позволить надеть на себя любое платье, и выглядеть в нём шикарно.
Девушка не стесняется, а наоборот пытается как можно больше показывать свою фигуру, тем самым привлекая к себе взгляды со стороны мужского пола.
Боня встретила 2019 год в прозрачном платье, оставив в 2018 году статус замужней женщины. Теперь она холостая, завидная невеста.
Девушка встречала Новый год в Тайланде, она не скрывает, что отдыхает по полной. В ночь с 31 на 1 января она танцевала до упаду. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
Поклонники отметили, что у Виктории отменный вкус на бельё, ведь трусики девушки постоянно выглядывали из-под открытого платья.
Сама Боня принимает все высказывания за комплимент, ведь она занимается спортом длительное время, так что может позволить надеть на себя любое платье, и выглядеть в нём шикарно.