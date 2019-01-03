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Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном платье

Звезда "Дома-2" Виктория Боня пошла по следам знаменитых американских певиц, таких как: Бейонсе, Никки Минаж и т.д

Девушка не стесняется, а наоборот пытается как можно больше показывать свою фигуру, тем самым привлекая к себе взгляды со стороны мужского пола.

Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном платье

Боня встретила 2019 год в прозрачном платье, оставив в 2018 году статус замужней женщины. Теперь она холостая, завидная невеста.

Девушка встречала Новый год в Тайланде, она не скрывает, что отдыхает по полной. В ночь с 31 на 1 января она танцевала до упаду. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь.

Поклонники отметили, что у Виктории отменный вкус на бельё, ведь трусики девушки постоянно выглядывали из-под открытого платья.

Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном платье

Сама Боня принимает все высказывания за комплимент, ведь она занимается спортом длительное время, так что может позволить надеть на себя любое платье, и выглядеть в нём шикарно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:45

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