Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном платье





Девушка не стесняется, а наоборот пытается как можно больше показывать свою фигуру, тем самым привлекая к себе взгляды со стороны мужского пола.Боня встретила 2019 год в прозрачном платье, оставив в 2018 году статус замужней женщины. Теперь она холостая, завидная невеста.Девушка встречала Новый год в Тайланде, она не скрывает, что отдыхает по полной. В ночь с 31 на 1 января она танцевала до упаду. Ведь не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь.Поклонники отметили, что у Виктории отменный вкус на бельё, ведь трусики девушки постоянно выглядывали из-под открытого платья.Сама Боня принимает все высказывания за комплимент, ведь она занимается спортом длительное время, так что может позволить надеть на себя любое платье, и выглядеть в нём шикарно.