АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы выглядеть моложе

Популярный юморист Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы выглядеть моложе ради помощницы Татьяны Брухуновой. К такому выводу пришли некоторые поклонники после того, как артист показал в Instagram снимок, где позирует в маске и халате.

Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы выглядеть моложе

В первый день 2019 года Евгений Ваганович порадовал фанатов новой интересной публикацией, вызвавшей неоднозначную реакцию у подписчиков аккаунта Instagram артиста. Подпись под снимком юмориста в маске и банном халате гласит: "Утро. 1 января. Снеговик уже не тот".

Общественность принялась активно обсуждать своего кумира: "Мы вас раскусили. Молодитесь перед любовницей", "Как хорошо заботиться о себе с 1 января). Счастья вам и долгих лет жизни! Рады вашему остром юмору всегда!)", "Как здорово, Евгений Ваганович, что вы умеете посмеяться и над собой!", "Омолаживающая маска", "На стиле!", "Очень смешной образ!!! Надо ещё с голубой глиной попробовать!!!", "Весело получилось))) Снеговик классный и современный!", "Сначала подумал что это Трамп))", "Дональд Трамп нервно закурил легализованного Мальборо...".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах
Украина хочет отправить военные корабли в
Дарья Мельникова в сети Instagram впервые
Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в
Многие американцы надеются, что брак Меган Маркл
В Испании над горами заметили НЛО после
Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы
Ученые выяснили, где находился райский сад Эдем
Максим Галкин показал в Instagram рассерженную
Годовалый сын Эдгарда Запашного впервые выступил
Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило
Huawei Mate 30 Pro может получить пять датчиков
Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить
Екатерина Стриженова показала семейное фото с
Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ
Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых
General Motors планирует возродить культовую
Никита Джигурда опубликовал видео с участием
Илья Яббаров официально отказался от ребенка
Обиженный Данила Поперечный отказал Басте в
Hyundai на выставке CES-2019 покажет авто с
Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от
Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито,
Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом
Названы самые смешные причины отказа от секса у
Жена Валентина Юдашкина показала в Instagram
В Болгарии на заброшенном складе обнаружили 11
Олег Газманов прокомментировал информацию о
Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном
Уфолог на Google Sky обнаружил гигантскую
Просмотреть все новости