Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы выглядеть моложе

В первый день 2019 года Евгений Ваганович порадовал фанатов новой интересной публикацией, вызвавшей неоднозначную реакцию у подписчиков аккаунта Instagram артиста. Подпись под снимком юмориста в маске и банном халате гласит: "Утро. 1 января. Снеговик уже не тот".Общественность принялась активно обсуждать своего кумира: "Мы вас раскусили. Молодитесь перед любовницей", "Как хорошо заботиться о себе с 1 января). Счастья вам и долгих лет жизни! Рады вашему остром юмору всегда!)", "Как здорово, Евгений Ваганович, что вы умеете посмеяться и над собой!", "Омолаживающая маска", "На стиле!", "Очень смешной образ!!! Надо ещё с голубой глиной попробовать!!!", "Весело получилось))) Снеговик классный и современный!", "Сначала подумал что это Трамп))", "Дональд Трамп нервно закурил легализованного Мальборо...".