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Максим Галкин показал в Instagram рассерженную дочь Лизу

Максим Галкин показал в Instagram реакцию рассерженной дочки Лизы, которая играла с братом на заснеженной детской площадке. Телеведущего очень рассмешило то, как заговорила с ним малышка.
Максим Галкин показал в Instagram рассерженную дочь Лизу

В зимние праздники Галкин посвятил свой день общению с Лизой и Гарри, играя с ними дома и во дворе. Поскольку выпало много снега, детей собрали для прогулки и отвели на площадку, где они стали скатываться с импровизированной горки. Галкин решил заснять веселье двойняшек на камеру, и случайно запечатлел смешную ситуацию.

Подсказав Гарри, где в снегу спрятан ценный клад, юморист вызвал гневную реакцию Лизы. Сначала девочка ворчала, но затем приказала отцу найти игрушку и ей, отчего Галкин громко рассмеялся. Забавным видео нашли и подписчики ведущего, принявшиеся хвалить Лизу за непосредственность.

"Снежные баталии", - охарактеризовал происходящее в ролике артист.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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