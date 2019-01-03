Максим Галкин показал в Instagram рассерженную дочь Лизу

"Снежные баталии", - охарактеризовал происходящее в ролике артист.

В зимние праздники Галкин посвятил свой день общению с Лизой и Гарри, играя с ними дома и во дворе. Поскольку выпало много снега, детей собрали для прогулки и отвели на площадку, где они стали скатываться с импровизированной горки. Галкин решил заснять веселье двойняшек на камеру, и случайно запечатлел смешную ситуацию.Подсказав Гарри, где в снегу спрятан ценный клад, юморист вызвал гневную реакцию Лизы. Сначала девочка ворчала, но затем приказала отцу найти игрушку и ей, отчего Галкин громко рассмеялся. Забавным видео нашли и подписчики ведущего, принявшиеся хвалить Лизу за непосредственность.