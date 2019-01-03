Годовалый сын Эдгарда Запашного впервые выступил на арене цирка с дядей и отцом

Аскольд и Эдгард Запашные учат своих наследников опасным, а также сложным трюкам, шокируя фанатов. Недавно даже Татьяна Васильевна Запашная, являющаяся матерью артистов, с ужасом наблюдала, как ее 7-летняя внучка шла по канату в колонне из 3-х человек. Эдгард Запашный обнародовал в соцсети соответствующее видео, на котором Стефания после трюка с восхищением рассказывала отцу о пережитых эмоциях. Однако бабушка девочки сравнила своих сыновей с дикими зверями, отругав их. На днях Эдгард Запашный продемонстрировал своим подписчикам, как его наследницы и племянница учатся ездить на лошади, скачущей галопом по цирковой арене. В Сети фолловеры просто восхищаются бесстрашием девочек.Стоит напомнить, что у Эдгарда Запашного 3 детей - 2 дочери — 7-летняя Стефания и 5-летняя Глория, а также годовалый сын Даниэль. При этом у Аскольда Запашного 2 дочери — Ева, учащаяся в 3-м классе и Эльза—2-й класс.