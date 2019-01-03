Huawei Mate 30 Pro может получить пять датчиков основной камеры





Предыдущая модель мобильного телефона компании Huawei P20 Pro является отклонением от стандартов, так как оснащена тремя датчиками основной камеры. Данное решение производителей принесло успех. Исходя из этого разработчики решили улучшить свое достижение на новом гаджете Huawei Mate 30 Pro. Специалисты утверждают - Huawei планирует поднять поставленную планку. Для этого она поместит на новую модель пять датчиков для работы основной камеры. Об этом можно узнать из заявления, которое зарегистрировано в Национальном управление интеллектуальной собственности Китая от компании Huawei.Эксперты подчеркнули, что вырез под камеру в новом смартфоне, который можно хорошо рассмотреть на представленной в заявлении модели, способен вместить до пяти датчиков. Также специалисты высказали предположение, что сканер распознавания отпечатков пальцев будет размещен под экраном. Данный вывод заключается из-за отсутствия этого элемента на задней крышке в заявленной модели.