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Польские специалисты решили прокачать Mitsubishi Lancer Edition R

Японский автобренд Mitsubishi решил 3 года назад прекратить производство японской версии Lancer. Между тем польские специалисты решили прокачать Lancer Edition R.

Польские специалисты решили прокачать Mitsubishi Lancer Edition R


Версию Lancer сняли с конвейера в 2015 г. Японский производитель в то время вывел на авторынок специальную прощальную вариацию Last Edition. При этом фанаты данной модели по сей день надеются, что авто может возродиться. Автопроизводитель уже неоднократно отмечал, что не планирует заниматься версией Lancer в привычном её формате. При этом специалисты могут переделать авто в кроссовер. Хотя будущее Lancer пока неизвестно, польские тюнеры показали свое видение транспортного средства одиннадцатой генерации. Речь ведётся о Proto Cars, а также ателье Dytko Sport, совместно работающих над новой версией. Dytko Sport славится как разработчик качественных раллийных автозапчастей для Lancer.

Технические подробности о новинке пока отсутствуют. Польские специалисты назвали авто Lancer Edition R. Имеется информация, что в основу транспортного средства положена версия Lancer Evo X. Его хотят в итоге сделать полноценным спорткаром.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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