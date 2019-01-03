АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило пользователей Сети

Недавно популярная исполнительница Алсу прилетела в Дубаи, где встретилась с родственниками. Она опубликовала соответствующий снимок в микроблоге Instagram. Сходство младшего брата с певицей поразило многих пользователей Сети.

Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило пользователей Сети

Алсу поздравила дочь Ренарда Сафина с днем рождения. Племяннице поп-звезды исполнилось 3 года 1 января. Певица не забывает делать фото-отчёт для любимых поклонников и поделилась новым снимком в Instagram. На кадре запечатлена российская артистка, брат Ренард и его супруга Залина. Знаменитость поинтересовалась у фанатов, похожи ли они с Ренардом.

Многочисленные почитатели творчества Алсу принялись писать ответы, восхищаясь сходством родных людей: "Ещё как!!!", "Как две капли", "Вы очень красивые и очень похожи!!! Удачи вам ребята!!!", "Милые и похожи очень", "Красивые все, но Алсу необыкновенно красива!", "Все красивые,видно что близкие,родные люди!".

У прославленной артистки Алсу всего трое братьев: старший Руслан, Марат и Ренард. Знаменитость очень любит своих родных и не забывает навещать их, несмотря на плотный график.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах
Украина хочет отправить военные корабли в
Дарья Мельникова в сети Instagram впервые
Станислав Садальский рассказал в Instagram, что в
Многие американцы надеются, что брак Меган Маркл
В Испании над горами заметили НЛО после
Евгений Петросян делает маски для лица, чтобы
Ученые выяснили, где находился райский сад Эдем
Максим Галкин показал в Instagram рассерженную
Годовалый сын Эдгарда Запашного впервые выступил
Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило
Huawei Mate 30 Pro может получить пять датчиков
Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить
Екатерина Стриженова показала семейное фото с
Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ
Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых
General Motors планирует возродить культовую
Никита Джигурда опубликовал видео с участием
Илья Яббаров официально отказался от ребенка
Обиженный Данила Поперечный отказал Басте в
Hyundai на выставке CES-2019 покажет авто с
Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от
Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито,
Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом
Названы самые смешные причины отказа от секса у
Жена Валентина Юдашкина показала в Instagram
В Болгарии на заброшенном складе обнаружили 11
Олег Газманов прокомментировал информацию о
Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном
Уфолог на Google Sky обнаружил гигантскую
Просмотреть все новости