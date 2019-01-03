Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило пользователей Сети
Недавно популярная исполнительница Алсу прилетела в Дубаи, где встретилась с родственниками. Она опубликовала соответствующий снимок в микроблоге Instagram. Сходство младшего брата с певицей поразило многих пользователей Сети.
Алсу поздравила дочь Ренарда Сафина с днем рождения. Племяннице поп-звезды исполнилось 3 года 1 января. Певица не забывает делать фото-отчёт для любимых поклонников и поделилась новым снимком в Instagram. На кадре запечатлена российская артистка, брат Ренард и его супруга Залина. Знаменитость поинтересовалась у фанатов, похожи ли они с Ренардом.
Многочисленные почитатели творчества Алсу принялись писать ответы, восхищаясь сходством родных людей: "Ещё как!!!", "Как две капли", "Вы очень красивые и очень похожи!!! Удачи вам ребята!!!", "Милые и похожи очень", "Красивые все, но Алсу необыкновенно красива!", "Все красивые,видно что близкие,родные люди!".
У прославленной артистки Алсу всего трое братьев: старший Руслан, Марат и Ренард. Знаменитость очень любит своих родных и не забывает навещать их, несмотря на плотный график.
Алсу поздравила дочь Ренарда Сафина с днем рождения. Племяннице поп-звезды исполнилось 3 года 1 января. Певица не забывает делать фото-отчёт для любимых поклонников и поделилась новым снимком в Instagram. На кадре запечатлена российская артистка, брат Ренард и его супруга Залина. Знаменитость поинтересовалась у фанатов, похожи ли они с Ренардом.
Многочисленные почитатели творчества Алсу принялись писать ответы, восхищаясь сходством родных людей: "Ещё как!!!", "Как две капли", "Вы очень красивые и очень похожи!!! Удачи вам ребята!!!", "Милые и похожи очень", "Красивые все, но Алсу необыкновенно красива!", "Все красивые,видно что близкие,родные люди!".
У прославленной артистки Алсу всего трое братьев: старший Руслан, Марат и Ренард. Знаменитость очень любит своих родных и не забывает навещать их, несмотря на плотный график.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:46