Ирина Пинчук и Валерий Блюменкранц объявили себя парой





Вместе с ней на Сейшелы отправили новенького участника Максима Евстропова, который во время прихода заявил, что хочет попробовать построить отношения с Ирой.В итоге брюнетка понимала, что ей будет не просто, так как необходимо будет присмотреться к этому молодому человеку и узнать его получше, дабы решить, давать ему шанс или нет. Однако она и предположить не могла, что за ней станут ухаживать сразу 4 участника.Все дело в том, что когда Пинчук прилетела в тропики, у Захара Саленко и Саймона Марданшина проснулись к ней чувства, поэтому они решили любой ценой добиться ее расположения. Присмотрелся к «улыбаке» и Валерий Блюменкранц, которого в последнее время то и делают, что критикуют за легкомысленное поведение.Пару дней Ира принимала ухаживания от парней, ходила с ними на свидание, обнималась и целовалась, но так и не смогла определиться, кто же ей действительно нравится: Максим, Саймон, Захар или Валера. Помочь решила Юлия Ефременкова, которая отправила Блюменкранца и Пинчук в отель без камер, чтобы они смогли побыть наедине и узнать друг друга получше.После этой поездки все и решилось. И хотя ребята утверждают, что между ними "волшебства" не было, по приезду на съемочную площадку они объявили себя парой и заселились в одну комнату.Как долго просуществуют эти отношения, зрители предсказывать боятся. Однако считают, что Пинчук очень опустила свою репутацию, связавшись с мужчиной, у которого уже есть за плечами маленькая дочь и жена.