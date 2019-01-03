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Екатерина Стриженова показала семейное фото с мужем и младшей дочерью

Екатерина Стриженова показала поклонникам семейное фото с мужем Александром и младшей дочерью Сашей. Родственницы нежно целуют в щёки отца семейства.
Екатерина Стриженова показала семейное фото с мужем и младшей дочерью

Стриженова поздравила подписчиков в Instagram с Новым годом, поделившись снимком с супругом и 18-летней дочерью Александрой. Счастливая семья обнимается и целуется, нарядившись в красивые праздничные наряды.

"В Новый год со своим счастьем, чего и вам всем желаю!" - подписала фотографию телеведущая.

Читатели блога отметили, как прекрасно выглядят звёзды, и в особенности Александра, которая стала взрослой сногсшибательной девушкой. 19 декабря дочери Стриженовых исполнилось 18 лет, с чем её публично поздравила знаменитая мама. Последняя напомнила наследнице о благоразумии, однако посоветовала не забывать о том, что говорит сердце.

"Надеюсь, ты не будешь пускаться во все тяжкие и не станешь искать грабли", - написала обеспокоенная ведущая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:27

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