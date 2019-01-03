General Motors планирует возродить культовую версию Chevrolet Corvette Zora





Разработчики не сообщают пока информации о названии новой версии. В Сети можно встретить несколько названий транспортного средства. Довольно часто встречается наименование Zora. В рамках портала организации по патентам, а также товарным знакам Соединённых Штатов появилась заявка на данное имя. В этой и ранее зарегистрированных заявках, отсутствует связь нового товарного знака с Corvette. Между тем в документации 2014 г указывается знак для использования «на авто». Почти все любители автомобилей, знакомые с Chevrolet, знают Зоре Аркус-Дунтова, который работал инженером в компании GM. Его зачастую сравнивают с «отцом» Corvette. Инженер был сторонником транспортных средств со средним размещением силовых агрегатов. Непосредственно данная особенность присуща обновленной машине.Стоит отметить, что специалисты General Motors закончили работу над версией Chevrolet Captiva 2020. Транспортное средство наделили полуторалитровым силовым агрегатом на 150 «лошадок», ручным электронным тормозом, кондиционером, механизмом предотвращения ДТП и многим другим.