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Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых огоньков"

Первый канал критикуют многие зрители из-за новогодних "Голубых огоньков". Общественность устала от того, что в праздничном эфире главного канала страны ежегодно участвуют одни и те же артисты. Но кроме зрителей, претензии к руководству телеканала есть и у Вадима Манукяна.

Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых огоньков"

Вадим Манукян, который является членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, рассказал, что у него есть вопросы к Первому каналу. Эксперта интересует, почему на съемки "Новогоднего огонька на Первом" были приглашены звезды, отличившиеся сомнительными заявлениями. Это относится к Лолите Милявской, объявившей Крымский полуостров украинским, а также к Софии Ротару, отказавшейся выступать в РФ, сославшись на военное положение на Украине.

Представитель экспертного совета пошутил, что для полноты картины организаторам не мешало бы пригласить Михаила Ефремова и Ксению Собчак для подтверждения абсурдности происходящего. По мнению Манукяна, Собчак и Ефремов обязательно "спели бы или сплясали".
Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых огоньков"

Телеканал должен иметь "стоп-лист" артистов, чьи высказывания ставят под сомнение принадлежность Крыма Российской Федерации, отметил эксперт. Вадим Манукян обвинил Константина Эрнста в политической близорукости и заключил, что таких действий глава Первого канала допускать не должен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:13

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