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Никита Джигурда опубликовал видео с участием Криса Кельми и Владимира Гунбина

Артист Никита Джигурда опубликовал в Instagram видео, в котором композитор Крис Кельми помогает музыканту Владимиру Гунбину исполнять свою песню. На ролике друзья вмести сыграли композицию «Замкнутый круг».
Никита Джигурда опубликовал видео с участием Криса Кельми и Владимира Гунбина

На своей странице в социальной сети Instagram актер Никита Джигурда поделился с подписчиками видеороликом. В сюжете запечатлено, как певец Крис Кельми исполняет на синтезаторе свою песню в четыре руки с коллегой.

Никита Джигурда почтил в своем микроблоге память ушедшего из жизни знаменитого певца и композитора Криса Кельми. Артист разместил видео из архива шансонье Гунбина, которое было записано за год до трагедии. Звезда также посвятил покойному другу стихи, напомнив фанатам о творческом пути музыканта. Ролик позволяет увидеть жизнь знаменитостей в домашней обстановке. На записи Владимир Гунбин исполнив один куплет из песни «Замкнутый круг», поблагодарил композитора за хит, который популярен во все времена.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:00

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