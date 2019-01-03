Никита Джигурда опубликовал видео с участием Криса Кельми и Владимира Гунбина

На своей странице в социальной сети Instagram актер Никита Джигурда поделился с подписчиками видеороликом. В сюжете запечатлено, как певец Крис Кельми исполняет на синтезаторе свою песню в четыре руки с коллегой.Никита Джигурда почтил в своем микроблоге память ушедшего из жизни знаменитого певца и композитора Криса Кельми. Артист разместил видео из архива шансонье Гунбина, которое было записано за год до трагедии. Звезда также посвятил покойному другу стихи, напомнив фанатам о творческом пути музыканта. Ролик позволяет увидеть жизнь знаменитостей в домашней обстановке. На записи Владимир Гунбин исполнив один куплет из песни «Замкнутый круг», поблагодарил композитора за хит, который популярен во все времена.