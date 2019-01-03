АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито, без прощания с друзьями и коллегами

Андрей Разин в соцсети Instagram сообщил фанатам очень неожиданную информацию. По его словам, музыканта Криса Кельми похоронят инкогнито, без прощания с друзьями и коллегами.

Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито, без прощания с друзьями и коллегами


Продюсер подчеркнул, что хоть с таким решением родственников он не согласен, однако оспаривать его не будет. По словам Разина, он был готов оплатить похороны музыканта, так же, как в случае с исполнителем песен Евгением Осиным, скончавшимся прошедшей осенью. Андрей Александрович заявляет, что Крис Кельми заслужил последних почестей.

Стоит отметить, Крис Кельми ушел из жизни 1 января в своем доме в Подмосковье. Артист в последнее время сильно злоупотреблял алкогольными напитками. Друзья различными способами пытались бороться с зависимостью умершего артиста, но ничего с этим не смогли поделать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сходство младшего брата с певицей Алсу поразило
Huawei Mate 30 Pro может получить пять датчиков
Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить
Екатерина Стриженова показала семейное фото с
Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ
Зрители критикуют Первый канал из-за "Голубых
General Motors планирует возродить культовую
Никита Джигурда опубликовал видео с участием
Илья Яббаров официально отказался от ребенка
Обиженный Данила Поперечный отказал Басте в
Hyundai на выставке CES-2019 покажет авто с
Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от
Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито,
Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом
Названы самые смешные причины отказа от секса у
Жена Валентина Юдашкина показала в Instagram
В Болгарии на заброшенном складе обнаружили 11
Олег Газманов прокомментировал информацию о
Виктория Боня Новый год встретила в прозрачном
Уфолог на Google Sky обнаружил гигантскую
Эксперты составили рейтинг самых популярных
Физики нашли самое холодное место во Вселенной
Ирина Пинчук и Валерий Блюменкранц объявили себя
В рамках программы Android Go был показан
Победитель шоу «Голос» Петр Захаров рассказал о
Китай осуществит запуск беспилотного
Вера Брежнева показала поклонникам новогодний
Ученые рассказали о влиянии горькой дыни на
Юлия Проскурякова призвала звезд вместе исполнить
Ученые раскрыли секрет счастливых отношений
Просмотреть все новости