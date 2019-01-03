Андрей Разин: Криса Кельми похоронят инкогнито, без прощания с друзьями и коллегами

Продюсер подчеркнул, что хоть с таким решением родственников он не согласен, однако оспаривать его не будет. По словам Разина, он был готов оплатить похороны музыканта, так же, как в случае с исполнителем песен Евгением Осиным, скончавшимся прошедшей осенью. Андрей Александрович заявляет, что Крис Кельми заслужил последних почестей.Стоит отметить, Крис Кельми ушел из жизни 1 января в своем доме в Подмосковье. Артист в последнее время сильно злоупотреблял алкогольными напитками. Друзья различными способами пытались бороться с зависимостью умершего артиста, но ничего с этим не смогли поделать.