Hyundai на выставке CES-2019 покажет авто с «ногами» Elevate Concept





Бренд Hyundai для выставки электронной техники CES-2019, стартующей седьмого января, готовит новую особую версию авто. Автобренд через несколько дней планирует представить авто под названием Elevate Concept со специальными «ногами». Авто отличается четырьмя колёсами, установленными на устойчивые длинные надёжные манипуляторы. Данное т/с сможет передвигаться, как обычное авто, а также ходить при помощи манипуляторов. Такие «ноги» позволят машине преодолевать экстремальные ландшафты, не боясь повреждений подвески, а также автомобиля в целом. В настоящее время специалисты компании Hyundai представили один пока тизер, демонстрирующий, что Elevate Concept будет предложен только экстренным специальным службам.Версия Elevate Concept позволит легко передвигаться по горным районам либо завалам. Это облегчит перевозку представителей спасательных служб, а также пострадавших людей. Пока не ясно, будет ли транспортное средство серийным, либо останется пока прототипом.