Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом с Денисом Майдановым на шоу "Лучше всех"





Александр Чернов в свои 9 лет уже успел стать двукратным чемпионом России. В 7 лет Саша отжался 57 раз на одной руке и смог установить свой первый рекорд. Он показал свое мастрерство, продемонстрировав упражнения на брусьях и отжимания.Юный артист также показал зрителям, что он очень любит петь. У него прошел сольный концерт, где собралось сто или больше человек. Талант из Кушвы мечтает стать преподавателем физкультуры, когда вырастет.Саша Чернов не ожидал, что ему посчастливится спеть с любимым певцом Денисом Майдановым на одной сцене. Маленький рекордсмен исполнил со знаменитым артистом композицию "Что оставит ветер" в новогоднем выпуске шоу детских талантов "Лучше всех".