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Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом с Денисом Майдановым на шоу "Лучше всех"

Маленький житель Кушвы Свердловской области Саша Чернов спел дуэтом с Денисом Майдановым на шоу Максима Галкина "Лучше всех". В студии Первого канала 9-летний силач отжимался на бутылках.

Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом с Денисом Майдановым на шоу "Лучше всех"

Александр Чернов в свои 9 лет уже успел стать двукратным чемпионом России. В 7 лет Саша отжался 57 раз на одной руке и смог установить свой первый рекорд. Он показал свое мастрерство, продемонстрировав упражнения на брусьях и отжимания.

Юный артист также показал зрителям, что он очень любит петь. У него прошел сольный концерт, где собралось сто или больше человек. Талант из Кушвы мечтает стать преподавателем физкультуры, когда вырастет.
Маленький силач из Кушвы Саша Чернов спел дуэтом с Денисом Майдановым на шоу "Лучше всех"

Саша Чернов не ожидал, что ему посчастливится спеть с любимым певцом Денисом Майдановым на одной сцене. Маленький рекордсмен исполнил со знаменитым артистом композицию "Что оставит ветер" в новогоднем выпуске шоу детских талантов "Лучше всех".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:15

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