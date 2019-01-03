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Курбан Омаров развеял слухи о том, что его семья не принимает Ксению Бородину

Поклонники телепроекта «Дом-2» давно следят за жизнью Ксении Бородиной, которая занимает пост ведущей уже более 14 лет. Многим она нравится, они считают ее примером женщины, матери, жены и подруги.

Однако есть и те, кто относится к ней негативно. Они помнят, как после развода с отцом своей старшей дочери Ксения «пустилась во все тяжкие» и крутила романы со своими подопечными.

Курбан Омаров развеял слухи о том, что его семья не принимает Ксению Бородину

Кроме того, по их мнению, выйти замуж за Курбана Омарова спустя полгода отношений – одно из самых необдуманных и даже глупых поступков, которые она совершала. И подтверждением этого является скандал, который устроили новоиспеченные супруги уже при наличии маленькой дочери Теоны.

Сейчас в семье Бородиной царит настоящая идиллия, но недоброжелатели все равно продолжают считать, что ведущая телестройки несчастна, несмотря на все те богатства, которые у нее есть. А все потому, что на самом деле с мужем у нее далеко не идеальные отношения. И главным свидетельством этого является тот факт, что Ксению до сих пор не принимают родственники Курбана. За 4 года отношений девушка ни разу не побывала на родине у возлюбленного.

Курбан Омаров развеял слухи о том, что его семья не принимает Ксению Бородину

Впрочем, третий день рождения Теоны, который отмечали несколько дней назад, ответил на многие вопросы, ведь впервые на нем присутствовал отец Омарова. Подтверждением этого является фотография, которую Курбан опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На ней малышка запечатлена на руках у дедушки, который, судя по выражению лица, был очень доволен праздником.

Увидев снимок, публика наконец поверила, что в семье Ксении Бородиной все в полном порядке, а если и были какие-то проблемы в отношениях с родными мужа, то теперь они благополучно разрешены.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:58

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