Курбан Омаров развеял слухи о том, что его семья не принимает Ксению Бородину





Однако есть и те, кто относится к ней негативно. Они помнят, как после развода с отцом своей старшей дочери Ксения «пустилась во все тяжкие» и крутила романы со своими подопечными.Кроме того, по их мнению, выйти замуж за Курбана Омарова спустя полгода отношений – одно из самых необдуманных и даже глупых поступков, которые она совершала. И подтверждением этого является скандал, который устроили новоиспеченные супруги уже при наличии маленькой дочери Теоны.Сейчас в семье Бородиной царит настоящая идиллия, но недоброжелатели все равно продолжают считать, что ведущая телестройки несчастна, несмотря на все те богатства, которые у нее есть. А все потому, что на самом деле с мужем у нее далеко не идеальные отношения. И главным свидетельством этого является тот факт, что Ксению до сих пор не принимают родственники Курбана. За 4 года отношений девушка ни разу не побывала на родине у возлюбленного.Впрочем, третий день рождения Теоны, который отмечали несколько дней назад, ответил на многие вопросы, ведь впервые на нем присутствовал отец Омарова. Подтверждением этого является фотография, которую Курбан опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На ней малышка запечатлена на руках у дедушки, который, судя по выражению лица, был очень доволен праздником.Увидев снимок, публика наконец поверила, что в семье Ксении Бородиной все в полном порядке, а если и были какие-то проблемы в отношениях с родными мужа, то теперь они благополучно разрешены.