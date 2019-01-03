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Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от употребления алкоголя в январе

Ученые рассказали о способах, которые помогут отказаться от употребления алкоголя в январе. Информацию опубликовали сотрудники зарубежного издания Express.
Ученые озвучили способы, помогающие отказаться от употребления алкоголя в январе

Ученые выступили с заявлением, что проведение первого месяца в году без употребления алкоголя, способно привести к достаточно значимым изменениям в лучшую сторону для здоровья человека. Даже учитывая то, что отказ от спиртных напитков в январе несет видимую пользу, далеко не каждый человек может справится с соблазном, и не принять хотя бы каплю алкоголя, особенно за праздничным столом.

Научный сотрудник из MedExpress Клэр Моррисон озвучил четыре совета, способных помочь решить поставленный вопрос. По утверждению доктора, в первую очередь необходимо предупредить окружающих людей о своем решении. Это приведет к исключению фактора провокации. Также, по мнению ученого, большую роль играет отказ от времяпрепровождения в различных питейных заведениях. Вместо посещения ресторана можно сходить в кино или театр. Третьим способом является замена алкоголя на употребление разного рода лакомств, которые смогут принести вкусовое наслаждение. Последний озвученный экспертом совет – это возможность использовать преимущества, которые влекут за собой отказ от алкогольных напитков. Например, на сохраненные деньги можно приобрести себе новую одежду.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:37

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