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Названы самые смешные причины отказа от секса у женщин

Издание The Sun перечислило самые смешные причины отказа от секса у женщин. Партнёрши ссылаются не только на головную боль, но также на "восстановление девственности" и долгие критические дни.
Названы самые смешные причины отказа от секса у женщин

Мужчины рассказали The Sun, какие предлоги называли им возлюбленные, лишь бы не соглашаться на секс. Поскольку головная боль из веской причины превратилась в повод для шуток, партнёрши стали чаще жаловаться на расстройство желудка. Некоторые даже отправлялись в ванную комнату и имитировали характерные звуки, чтобы убедить супруга или бойфренда.

Другие заявляют, что у них месячные длятся дольше, чем у остальных. Однако более изощрённые женщины рассказывали мужьям историю о якобы восстановившейся девственной плеве, которую нельзя трогать, а стоит проверить у врача. Также перед посещением гинеколога пациентки иногда не желают заниматься сексом, дабы не нарушить состояние интимного органа.

Партнёрши с менее бурной фантазией просто засыпают, устав от тренировок в спортзале или притворяясь храпящими. Другим не нравится некомфортная температура помещения, а третьи убеждают любовника в скором приходе родителей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:07

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