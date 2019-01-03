В Болгарии на заброшенном складе обнаружили 11 новых BMW 5





Авто не имеют пробега, а на сиденьях натянута защитная плёнка. Эксперты нашли 10 седанов, а также 1 универсал. BMW 5 (E34) является легендой девяностых, пользующейся спросом. Авто хранились 25 лет. Есть информация, что авто приобрели для компании, которая занимается арендой машин. Эти транспортные средства не были зарегистрированы. Некоторые авто имеют царапины, а также вмятины на кузове. По всей видимости, это результат плохой консервации машин. Все транспортные средства в ближайшем будущем планируют продать в рамках аукциона. По мнению экспертов, начальная цена начнётся от 15 тыс. евро.Данные авто не могут поставить на учет на территории Европы, потому что закон запрещает их регистрировать вследствие новых стандартов экологичности. Чтобы получить специальную регистрацию ретро-авто, машины нужно везти в Германию.