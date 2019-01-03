Физики нашли самое холодное место во Вселенной





Переносная лаборатория Cold Atom Laboratory, созданная NASA, может стать самым холодным во Вселенной местом. Установка внешне напоминает бокс размером с обычный чемодан, в котором хранятся электромагнитный "нож", несколько лазеров и вакуумная камера. Такое оборудование необходимо для замораживания атомов газа. Их удалось охладить до температуры в 100 млн раз ниже, чем в космосе.За бортом МКС градусник покажет -270 Цельсия. При этом абсолютный ноль равен -273 градуса. Чтобы его достичь, учёным необходимо понизить температуру в лаборатории CAL ещё на 1 десятую миллионную долю 1 Кельвина.На данный момент исследователи получили конденсат Бозе - Эйнштейна. Он характеризуется особым состоянием вещества, в котором происходит переход в квантовую физику. Материя перестаёт вести себя как частица, и проявляет свойства волны в большей степени.