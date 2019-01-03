Александр Гобозов воссоединился с Алианой Устиненко в новогоднюю ночь

«Всех с Новым годом», - коротко прокомментировал свою публикацию мужчина.

«Вам нужно помириться, быть вместе. Вы лучше себе половину не найдете», «Какая красивая пара, сойдитесь», «Блииин, ребята, как же приятно смотреть на вас вместе! Хотелось, чтобы так было всегда!», «Ну и что вам не хватает, когда вы вместе? Сын растет, сами молодые. Жили бы и жили. Все по бабам да по мужикам бегаете», «Как хочется, чтобы ребенок был счастливым! Чтобы и мама, и папа были рядом!», - писали они.





Видно, что снимок сделан в домашней обстановке. Судя по всему, бывшие возлюбленные встречали 2019 год вместе, дабы порадовать ребенка одновременным присутствием на празднике мамы и папы.Многие его подписчики ответили взаимным поздравлениями, а также начали писать о том, какой Саша с Алианой была красивой парой, и о том, как плохо, что они все-таки развелись, даже не пытаясь наладить отношения, ведь Роберт от этого очень страдает.Впрочем, судя по всему, Гобозов не горит желанием воссоединяться со своей бывшей супругой. Он неоднократно писал, что счастлив в отношениях со своей помощницей по бизнесу Надеждой, с которой познакомился в одной из командировок несколько месяцев назад. Правда, почему ребята не отмечали Новый год вместе, если у них действительно серьезные отношения, пока неизвестно.Сама Устиненко тоже не думает возвращаться к мужу. На все комментарии с вопросами, не хотела бы она дать Саше еще один шанс, она отвечала отрицательно.