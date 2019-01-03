Китай осуществит запуск беспилотного высокоскоростного поезда в 2022 году
Разработчики из Китая готовят к запуску беспилотный высокоскоростной поезд. По данным из официального сайта новостного агентства China Daily, это событие произойдет в 2022 году.
Китайские производители хотят совершить запуск автоматизированного высокоскоростного поезда, который будет курсировать по участку пути Пекин – Чжанцзякоу расположенный в провинции Хэбэй. Эксперты предполагают, что новая машина будет способна развить скорость до 350 км/ч. Данные выводы базируются на итогах трехмесячных испытаний, в ходе, которых проводилось тестирование системы автоматического управления транспортом. Эксперимент проходил на участке пути Пекин – Шеньян, который находится в провинции Ляонин. Суммарный километраж, набранный поездом во время исследований, насчитывает 186 тысяч.
Не так давно Лу Дунфу, который является генеральным директором Китайской корпорации железных дорог, выступил с заявлением, что на сегодняшний день Китай - лидер в области скоростного железнодорожного сообщения. Свое утверждение Лу Дунфу аргументировал тем, что приближается эпоха высокоскоростных автоматизированных поездов.
Китайские производители хотят совершить запуск автоматизированного высокоскоростного поезда, который будет курсировать по участку пути Пекин – Чжанцзякоу расположенный в провинции Хэбэй. Эксперты предполагают, что новая машина будет способна развить скорость до 350 км/ч. Данные выводы базируются на итогах трехмесячных испытаний, в ходе, которых проводилось тестирование системы автоматического управления транспортом. Эксперимент проходил на участке пути Пекин – Шеньян, который находится в провинции Ляонин. Суммарный километраж, набранный поездом во время исследований, насчитывает 186 тысяч.
Не так давно Лу Дунфу, который является генеральным директором Китайской корпорации железных дорог, выступил с заявлением, что на сегодняшний день Китай - лидер в области скоростного железнодорожного сообщения. Свое утверждение Лу Дунфу аргументировал тем, что приближается эпоха высокоскоростных автоматизированных поездов.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:55