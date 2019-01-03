Китай осуществит запуск беспилотного высокоскоростного поезда в 2022 году





Китайские производители хотят совершить запуск автоматизированного высокоскоростного поезда, который будет курсировать по участку пути Пекин – Чжанцзякоу расположенный в провинции Хэбэй. Эксперты предполагают, что новая машина будет способна развить скорость до 350 км/ч. Данные выводы базируются на итогах трехмесячных испытаний, в ходе, которых проводилось тестирование системы автоматического управления транспортом. Эксперимент проходил на участке пути Пекин – Шеньян, который находится в провинции Ляонин. Суммарный километраж, набранный поездом во время исследований, насчитывает 186 тысяч.Не так давно Лу Дунфу, который является генеральным директором Китайской корпорации железных дорог, выступил с заявлением, что на сегодняшний день Китай - лидер в области скоростного железнодорожного сообщения. Свое утверждение Лу Дунфу аргументировал тем, что приближается эпоха высокоскоростных автоматизированных поездов.