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Китай осуществит запуск беспилотного высокоскоростного поезда в 2022 году

Разработчики из Китая готовят к запуску беспилотный высокоскоростной поезд. По данным из официального сайта новостного агентства China Daily, это событие произойдет в 2022 году.
Китай осуществит запуск беспилотного высокоскоростного поезда в 2022 году

Китайские производители хотят совершить запуск автоматизированного высокоскоростного поезда, который будет курсировать по участку пути Пекин – Чжанцзякоу расположенный в провинции Хэбэй. Эксперты предполагают, что новая машина будет способна развить скорость до 350 км/ч. Данные выводы базируются на итогах трехмесячных испытаний, в ходе, которых проводилось тестирование системы автоматического управления транспортом. Эксперимент проходил на участке пути Пекин – Шеньян, который находится в провинции Ляонин. Суммарный километраж, набранный поездом во время исследований, насчитывает 186 тысяч.

Не так давно Лу Дунфу, который является генеральным директором Китайской корпорации железных дорог, выступил с заявлением, что на сегодняшний день Китай - лидер в области скоростного железнодорожного сообщения. Свое утверждение Лу Дунфу аргументировал тем, что приближается эпоха высокоскоростных автоматизированных поездов.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:55

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