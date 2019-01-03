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В рамках программы Android Go был показан смартфон Huawei Y5 Lite стоимостью $100

Компания Huawei продемонстрировала второй дешевый смартфон Huawei Y5 Lite, работающий под управлением операционной системы Android Oreo Go Edition. Данное устройство покупатели смогут приобрести всего за 100 долларов, до этого в мае 2018 года производитель мобильных устройств показал первую бюджетную модель Huawei Y3.
В рамках программы Android Go был показан смартфон Huawei Y5 Lite стоимостью $100

Новый смартфон имеет 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440 x 720 пикселей. За быстродействие Huawei Y5 Lite отвечают четырехъядерный процессор MediaTek MT6739 и оперативная память объемом 1 ГБ. Размер флэш-памяти составит 16 ГБ, но ее объем можно расширить до 256 ГБ с помощью внешней карты памяти.

Смартфон Huawei Y5 Lite оборудован двумя камерами: 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной тыльной. Основная камера имеет объектив с диафрагмой F/2,0. Кроме того, устройство поддерживает работу 4G LTE, имеет такие модули, как GPS, A-GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Емкость аккумулятора смартфона составит 3020 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:07

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