Вера Брежнева показала поклонникам новогодний снимок с дочерьми в Instagram

Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями. Но на ее странице в Instagram редко можно увидеть фотографии с дочерьми. Несколько часов назад исполнительница решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала фото с наследницами. На снимке певица и ее дочери сидят возле елки и весело улыбаются. В комментарии к посту Вера Брежнева написала: "Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ". Также знаменитость пожелала фанатам мира, гармонии, а также хочет, чтобы они больше времени проводили со своими близкими людьми.Вот только подписчики Веры Брежневой не смогли ответить ей на поздравления. Исполнительница закрыла возможность комментировать ее новый пост. Всего за несколько часов публикация знаменитости собрала более 184 тысяч отметок "Мне нравится".