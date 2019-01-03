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Юлия Проскурякова призвала звезд вместе исполнить песню Криса Кельми «Замыкая Круг»

Юлия Проскурякова предложила устроить марафон в память скончавшегося Криса Кельми и спеть всем вместе его популярный шлягер «Замыкая круг». На своей странице в Instagram супруга Игоря Николаева опубликовала видео, призвав всех коллег, неравнодушных к исполнителю и его творчеству, присоединиться к музыкальному марафону.
Юлия Проскурякова призвала звезд вместе исполнить песню Криса Кельми «Замыкая Круг»

По словам Юлии Проскуряковой, сама она приняла эстафету от Лолиты Милявской. Звезда исполнила несколько строк из песни «Замыкая круг» и передала эстафету композитору Игорю Николаеву.

Комментаторы под видео отметили, что Юлия не побоялась выступить без грима, а это в контексте памятного марафона выглядит особенно ценно и прекрасно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:24

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