Юлия Проскурякова призвала звезд вместе исполнить песню Криса Кельми «Замыкая Круг»
Юлия Проскурякова предложила устроить марафон в память скончавшегося Криса Кельми и спеть всем вместе его популярный шлягер «Замыкая круг». На своей странице в Instagram супруга Игоря Николаева опубликовала видео, призвав всех коллег, неравнодушных к исполнителю и его творчеству, присоединиться к музыкальному марафону.
По словам Юлии Проскуряковой, сама она приняла эстафету от Лолиты Милявской. Звезда исполнила несколько строк из песни «Замыкая круг» и передала эстафету композитору Игорю Николаеву.
Комментаторы под видео отметили, что Юлия не побоялась выступить без грима, а это в контексте памятного марафона выглядит особенно ценно и прекрасно.
По словам Юлии Проскуряковой, сама она приняла эстафету от Лолиты Милявской. Звезда исполнила несколько строк из песни «Замыкая круг» и передала эстафету композитору Игорю Николаеву.
Комментаторы под видео отметили, что Юлия не побоялась выступить без грима, а это в контексте памятного марафона выглядит особенно ценно и прекрасно.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:24