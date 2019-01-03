Юлия Проскурякова призвала звезд вместе исполнить песню Криса Кельми «Замыкая Круг»

По словам Юлии Проскуряковой, сама она приняла эстафету от Лолиты Милявской. Звезда исполнила несколько строк из песни «Замыкая круг» и передала эстафету композитору Игорю Николаеву.Комментаторы под видео отметили, что Юлия не побоялась выступить без грима, а это в контексте памятного марафона выглядит особенно ценно и прекрасно.