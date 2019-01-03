Анастасия Волочкова рассказала о подарке возлюбленному на Новый год

Анастасия Волочкова начала строить новые отношения. Но знаменитость скрывает лицо и имя своего нового возлюбленного. Некоторые подробности звезда уже озвучила, а несколько часов назад решила поднять настроение своим подписчикам и показала снимок, на котором запечатлены ноги ее и мужчины. В комментарии к посту Анастасия Волочкова написала: "Ну чего нельзя было не подарить любимому на Новый год? Конечно же «носки года»!". В конце балерина добавила, что возлюбленный ей подарил кольцо в виде сердца с рубином и бриллиантами.Подписчики знаменитости отреагировали моментально. Они начали писать: "Смешно, мне понравилось!", "Прикольный пост", "Настя, вы подняли мне настроение, спасибо))", "Анастасия, спасибо за Ваш позитив", "Теперь я тоже подарю мужу носки, спасибо за подсказку))". Всего за несколько часов пост набрал более 18 тысяч лайков.