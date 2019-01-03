Дочь Игоря Николаева спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца

Младшая дочка Николаева спела на камеру песню про ёлочку, пока звёздный папа подыгрывал ей на рояле. Видео артист выложил в Instagram, отметив, что семья уже вернулась домой в Москву, внеся разнообразие в праздники с помощью музыки. Вокальные данные Вероники пришлись по нраву подписчикам Николаева, а комментаторы увидели в девочке будущую певицу.Исполнителю же посоветовали заниматься с дочкой почаще, передавая свой опыт и талант. На Новый год специально для наследницы Николаев и его жена Юлия Проскурякова позвали нарядных Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи подарили Веронике подарки и сфотографировались со звёздами.Празднование состоялось в Монако, в отеле "Монте-Карло", откуда открывается вид на яхты и новогоднее убранство города. Николаев отметил, что поездка ему очень понравилось, хотя на праздник и не было снега.Напомним, что младшая дочь певца появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Николаева есть ещё одна наследница Юлия.