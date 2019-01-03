АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Дочь Игоря Николаева спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца

Дочь Игоря Николаева Вероника спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца. Поклонникам исполнителя очень понравился семейный дуэт.
Дочь Игоря Николаева спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца

Младшая дочка Николаева спела на камеру песню про ёлочку, пока звёздный папа подыгрывал ей на рояле. Видео артист выложил в Instagram, отметив, что семья уже вернулась домой в Москву, внеся разнообразие в праздники с помощью музыки. Вокальные данные Вероники пришлись по нраву подписчикам Николаева, а комментаторы увидели в девочке будущую певицу.

Исполнителю же посоветовали заниматься с дочкой почаще, передавая свой опыт и талант. На Новый год специально для наследницы Николаев и его жена Юлия Проскурякова позвали нарядных Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи подарили Веронике подарки и сфотографировались со звёздами.

Празднование состоялось в Монако, в отеле "Монте-Карло", откуда открывается вид на яхты и новогоднее убранство города. Николаев отметил, что поездка ему очень понравилось, хотя на праздник и не было снега.

Напомним, что младшая дочь певца появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Николаева есть ещё одна наследница Юлия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь и муж Полины Гагариной пришли на её концерт
Ученые проверяют эффективность лечения болезни
Юрий Лоза рассказал, что Филипп Киркоров мешает
Дочь Игоря Николаева спела новогоднюю песню под
МЧС предостерегло россиян от распития алкоголя на
Алексей Чадов отметил Новый год с сыном и братом
В Китае представили новую молодёжную версию
Леонид Агутин высказался об отдыхающих на Новый
Определились первые финалисты конкурса «Новая
Дима Билан и Полина Гагарина исполнили новогодний
В Мексике обнаружена статуя Бога с рукой для
Мария Кожевникова в Instagram опровергла слухи о
Клеточные мутации могут стать виновниками
Меган Маркл хочет «подкупить» Кейт Миддлтон
Специалисты озвучили самый полезный вид зимнего
К 2023 году 90% компьютеров будут поставлять с
Американские ученые составили ТОП-3 самых лучших
Рина Гришина рассказала о встрече Нового года в
Представители Mercedes-Benz назвали дату
Настасья Самбурская торговала грушами и пасла
Динозавры могут по-прежнему обитать в тропических
Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram
Ольга Бузова в новом клипе «переключилась» на
В день 50-летия Михаэля Шумахера родственники
Бывшая возлюбленная Ивана Жидкова подозревает его
Lamborghini Urus оснастили 24-дюймовыми дисками
Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными
Sony представит три новых смартфона на выставке
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве
Просмотреть все новости