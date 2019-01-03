Дочь Игоря Николаева спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца
Дочь Игоря Николаева Вероника спела новогоднюю песню под аккомпанемент отца. Поклонникам исполнителя очень понравился семейный дуэт.
Младшая дочка Николаева спела на камеру песню про ёлочку, пока звёздный папа подыгрывал ей на рояле. Видео артист выложил в Instagram, отметив, что семья уже вернулась домой в Москву, внеся разнообразие в праздники с помощью музыки. Вокальные данные Вероники пришлись по нраву подписчикам Николаева, а комментаторы увидели в девочке будущую певицу.
Исполнителю же посоветовали заниматься с дочкой почаще, передавая свой опыт и талант. На Новый год специально для наследницы Николаев и его жена Юлия Проскурякова позвали нарядных Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи подарили Веронике подарки и сфотографировались со звёздами.
Празднование состоялось в Монако, в отеле "Монте-Карло", откуда открывается вид на яхты и новогоднее убранство города. Николаев отметил, что поездка ему очень понравилось, хотя на праздник и не было снега.
Напомним, что младшая дочь певца появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Николаева есть ещё одна наследница Юлия.
Младшая дочка Николаева спела на камеру песню про ёлочку, пока звёздный папа подыгрывал ей на рояле. Видео артист выложил в Instagram, отметив, что семья уже вернулась домой в Москву, внеся разнообразие в праздники с помощью музыки. Вокальные данные Вероники пришлись по нраву подписчикам Николаева, а комментаторы увидели в девочке будущую певицу.
Исполнителю же посоветовали заниматься с дочкой почаще, передавая свой опыт и талант. На Новый год специально для наследницы Николаев и его жена Юлия Проскурякова позвали нарядных Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи подарили Веронике подарки и сфотографировались со звёздами.
Празднование состоялось в Монако, в отеле "Монте-Карло", откуда открывается вид на яхты и новогоднее убранство города. Николаев отметил, что поездка ему очень понравилось, хотя на праздник и не было снега.
Напомним, что младшая дочь певца появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Николаева есть ещё одна наследница Юлия.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:46