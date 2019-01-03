Фанаты Мадонны подвергли критике ее неестественно большие ягодицы
Фанаты скандальной американской исполнительницы Мадонны подвергли критике ее неестественно большие ягодицы во время одного из концертов. Зрители подозревают, что легендарная певица увеличила попу.
Поклонники активно обсуждают ягодицы Мадонны в Сети. Американская поп-звезда появилась на концерте на сцене The Stonewall Inn в канун Нового года вместе с 13-летним наследником Дэвидом. Фолловеры обратили внимание, что попа кумира выглядит слишком большой и неестественной.
Некоторые пользователи осмелились предположить, что дива таким образом решила пошутить над публикой, или же это - последствия неудачной пластической операции.
Сама Мадонна опубликовала снимки с выступления в Instagram, однако не сообщала о наличии имплантантов. Нашлись почитатели творчества певицы, назвавшие ее ягодицы фальшивыми.
Поклонники активно обсуждают ягодицы Мадонны в Сети. Американская поп-звезда появилась на концерте на сцене The Stonewall Inn в канун Нового года вместе с 13-летним наследником Дэвидом. Фолловеры обратили внимание, что попа кумира выглядит слишком большой и неестественной.
Некоторые пользователи осмелились предположить, что дива таким образом решила пошутить над публикой, или же это - последствия неудачной пластической операции.
Сама Мадонна опубликовала снимки с выступления в Instagram, однако не сообщала о наличии имплантантов. Нашлись почитатели творчества певицы, назвавшие ее ягодицы фальшивыми.