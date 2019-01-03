Фанаты Мадонны подвергли критике ее неестественно большие ягодицы





Поклонники активно обсуждают ягодицы Мадонны в Сети. Американская поп-звезда появилась на концерте на сцене The Stonewall Inn в канун Нового года вместе с 13-летним наследником Дэвидом. Фолловеры обратили внимание, что попа кумира выглядит слишком большой и неестественной.Некоторые пользователи осмелились предположить, что дива таким образом решила пошутить над публикой, или же это - последствия неудачной пластической операции.Сама Мадонна опубликовала снимки с выступления в Instagram, однако не сообщала о наличии имплантантов. Нашлись почитатели творчества певицы, назвавшие ее ягодицы фальшивыми.