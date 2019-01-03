Ученые: У мужчин наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга





По мнению учёных, улучшить показатели выживаемости можно с помощью адаптации лечения по признаку пола. Во время анализов исследователи выявили молекулярные признаки глиобластомы. Речь идёт о наиболее агрессивной форме болезни, убивающей больше половины пациентов на протяжении четырнадцати месяцев после того, как был поставлен диагноз. Смертность мужчин в данном случае практически вдвое больше, чем у женщин.По словам научных деятелей, гендерные различия в заболеваниях часто связаны с половыми гормонами, однако не в случае рака. Эксперты ставят перед собой задачу разработать препараты, соответствующие определённому полу.