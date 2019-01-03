Ученые: У мужчин наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга
Ученые заявили, что у мужчин в сравнении с женщинами наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга. Это связано с различными генетическими факторами риска у представителей сильного пола.
По мнению учёных, улучшить показатели выживаемости можно с помощью адаптации лечения по признаку пола. Во время анализов исследователи выявили молекулярные признаки глиобластомы. Речь идёт о наиболее агрессивной форме болезни, убивающей больше половины пациентов на протяжении четырнадцати месяцев после того, как был поставлен диагноз. Смертность мужчин в данном случае практически вдвое больше, чем у женщин.
По словам научных деятелей, гендерные различия в заболеваниях часто связаны с половыми гормонами, однако не в случае рака. Эксперты ставят перед собой задачу разработать препараты, соответствующие определённому полу.
По мнению учёных, улучшить показатели выживаемости можно с помощью адаптации лечения по признаку пола. Во время анализов исследователи выявили молекулярные признаки глиобластомы. Речь идёт о наиболее агрессивной форме болезни, убивающей больше половины пациентов на протяжении четырнадцати месяцев после того, как был поставлен диагноз. Смертность мужчин в данном случае практически вдвое больше, чем у женщин.
По словам научных деятелей, гендерные различия в заболеваниях часто связаны с половыми гормонами, однако не в случае рака. Эксперты ставят перед собой задачу разработать препараты, соответствующие определённому полу.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09