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Ученые: У мужчин наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга

Ученые заявили, что у мужчин в сравнении с женщинами наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга. Это связано с различными генетическими факторами риска у представителей сильного пола.

Ученые: У мужчин наблюдается более высокий риск смертности из-за опухолей головного мозга


По мнению учёных, улучшить показатели выживаемости можно с помощью адаптации лечения по признаку пола. Во время анализов исследователи выявили молекулярные признаки глиобластомы. Речь идёт о наиболее агрессивной форме болезни, убивающей больше половины пациентов на протяжении четырнадцати месяцев после того, как был поставлен диагноз. Смертность мужчин в данном случае практически вдвое больше, чем у женщин.

По словам научных деятелей, гендерные различия в заболеваниях часто связаны с половыми гормонами, однако не в случае рака. Эксперты ставят перед собой задачу разработать препараты, соответствующие определённому полу.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:09

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