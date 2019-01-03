Егор Крид отказался выступать на новогоднем шоу в Абу-Даби

Ведущим на новогоднем шоу в Абу-Даби был юморист Александр Ревва. В момент, когда на сцену должен был выйти Егор Крид, шоумен внезапно взял перерыв. Позже он объявил о выходе Олега Газманова, что неприятно удивило фанатов Егора Крида, ведь они ждали его.Сам Егор Крид не уточнил, в чем заключалась суть конфликта. Он просто сообщил, что причины, которые побудили его отказаться от выхода на сцену, не зависели от него. С организаторами певец так и не смог договориться, поэтому поклонники не дождались его выступления, хотя некоторые ради исполнителя приехали с другого конца страны.