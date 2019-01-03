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Егор Крид отказался выступать на новогоднем шоу в Абу-Даби

Российский певец Егор Крид отказался выступать в отеле Абу-Даби, оставшись в лобби допивать свой кофе. Пока поклонники исполнителя ожидали новогоднего выступления, в рамках которого артист должен был спеть две песни и исполнить сет композиций, организаторы пытались уладить конфликт со звездой.
Егор Крид отказался выступать на новогоднем шоу в Абу-Даби

Ведущим на новогоднем шоу в Абу-Даби был юморист Александр Ревва. В момент, когда на сцену должен был выйти Егор Крид, шоумен внезапно взял перерыв. Позже он объявил о выходе Олега Газманова, что неприятно удивило фанатов Егора Крида, ведь они ждали его.

Сам Егор Крид не уточнил, в чем заключалась суть конфликта. Он просто сообщил, что причины, которые побудили его отказаться от выхода на сцену, не зависели от него. С организаторами певец так и не смог договориться, поэтому поклонники не дождались его выступления, хотя некоторые ради исполнителя приехали с другого конца страны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:53

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