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В Индии леопард пришел к людям перед Новым годом

В индийском городе Читторгарх перед Новым годом появился леопард. Хищник перепугал стражей порядка в полицейском участке, а затем устроил переполох в микрорайоне.
В Индии леопард пришел к людям перед Новым годом

Такого подарка к Новому году не ожидал никто. Леопард "разогнал" из полицейского участка всех сотрудников. В Сеть попал видеоролик, где видно, как леопарда пытаются поймать, чтобы вернуть домой - на природу.

Власти города эвакуировали часть людей, проживающих в домах, расположенных рядом с полицейским участком. Ловля животного затянулась, превратившись в своеобразное предновогоднее шоу. Местные СМИ сообщили, что никто не пострадал из-за пребывания нежданного гостя в микрорайоне. Леопарда все-таки поймали. Сейчас он находится на своей территории.
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Многие пользователи глобальной паутины, посмотрев кадры с диким животным, заявили, что леопард нанес визит людям, так как хотел узнать, как они готовятся к торжеству. Они верят - представитель дикой природы обладает человеческим разумом.



 
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В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:42

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