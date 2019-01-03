В Индии леопард пришел к людям перед Новым годом





Такого подарка к Новому году не ожидал никто. Леопард "разогнал" из полицейского участка всех сотрудников. В Сеть попал видеоролик, где видно, как леопарда пытаются поймать, чтобы вернуть домой - на природу.Власти города эвакуировали часть людей, проживающих в домах, расположенных рядом с полицейским участком. Ловля животного затянулась, превратившись в своеобразное предновогоднее шоу. Местные СМИ сообщили, что никто не пострадал из-за пребывания нежданного гостя в микрорайоне. Леопарда все-таки поймали. Сейчас он находится на своей территории.[center][/center]Многие пользователи глобальной паутины, посмотрев кадры с диким животным, заявили, что леопард нанес визит людям, так как хотел узнать, как они готовятся к торжеству. Они верят - представитель дикой природы обладает человеческим разумом.