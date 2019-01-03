Филипп Киркоров показал в Instagram, как его дети встретили Новый год

Филипп Киркоров часто делает публикации в социальных сетях. Но особой популярностью пользуются посты с его детьми Мартином и Аллой-Викторией. Несколько часов назад исполнитель решил порадовать своих подписчиков в Instagram и опубликовал видео, в котором показал, как его наследники встретили Новый год в компании Снегурочки и Деда Мороза. В комментарии к посту Филипп Киркоров написал: "НОВЫЙ ГОД 2019 в нашей семье".Подписчики певца пришли в восторг от видео и начали писать: "Какая славная девочка!!!Такая скромненькая и застенчивая!!!", "Красивые воспитанные дети! Счастья им!", "Милые дети. Филипп, ты заслужил такое Счастья", "Филипп, Вы молодец, правильно деток воспитываете!". Всего за несколько часов пост исполнителя успели просмотреть более 57 тысяч пользователей Сети.