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Дочь и муж Полины Гагариной пришли на её концерт в Екатерининском парке

Дочь и муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пришли на её концерт в Екатерининском парке. Супруг певицы поделился в Instagram видео с мероприятия.
Дочь и муж Полины Гагариной пришли на её концерт в Екатерининском парке

Московский фотограф Исхаков показал подписчикам запись, как вместе с маленькой дочкой Мией отправился на выступление Гагариной. Девочка впервые увидела маму на сцене, послушав, как та поёт для зрителей на открытой площадке Екатерининского парка. Супруг звезды признался, что песня "Спектакль окончен" малышке пришлась по душе: она подпевала, хлопала и танцевала, выражая одобрение. Впрочем, чересчур громкое и взрывное интро несколько резало детский слух.

Рассказал Исхаков и о зрителях, которые заглянули на концерт под открытым небом. Рядом с фотографом были серьёзные мужчины за 40, которые слушали равнодушно, но под конец так "раскачались", что стали прыгать и танцевать.

В целом вечер с семьёй мужу Гагариной очень понравился, а затем и она сама присоединилась к компании родных. Чтобы не замёрзнуть на сцене под снегом, исполнительница надела жёлтый лыжный костюм с меховым воротником и такой же чёрной шапкой.

"Не это ли счастье, когда во время выступления слёзы на глазах? Не это ли счастье, когда Полина отвечает на сердечко сердечком?" - пишут поклонники Гагариной, посетившие концерт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:03

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