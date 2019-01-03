Ученые раскрыли секрет счастливых отношений





Психологи из Соединенных Штатов Америки заявили о том, что они смогли определить ключ к счастью в отношениях любой пары. Исследования по данной теме длились 13 лет. За это время ученые провели анализ взаимоотношений среди пар средней и старшей возрастной категории. Участники эксперимента проживали совместно не меньше 10 лет. Опыт стал возможен с помощью предоставленных экспертам записей разговоров. В них пары обсуждали проблемы, возникшие в их отношениях. Подопытным продемонстрировали видео их общения, после чего пары смогли показать те моменты разговора, где они пребывали под влиянием негативных эмоций.Проанализировав все полученные данные психологи сделали вывод -умение подавлять негативные эмоции помогает сохранить счастливые отношения. Ученые выяснили, что представительницы женского пола, которые имеют навыки подавления негативных эмоций, подтверждают высокий уровень длительных отношений.Эксперты говорят о своей уверенности в том, что гнев присутствует в большинстве взаимосвязей между влюбленными парами. Однако, ситуация может осложняться, если люди начинают вступать в конкуренцию между собой, а не вкладывают силы в поиск решения проблемы. Американские психологи советуют научится контролировать свои эмоции для достижения идеального брака.