Юрий Лоза рассказал, что Филипп Киркоров мешает развиваться молодым талантам





Юрий Лоза, известный своими критическими высказываниями в адрес самых именитых звезд отечественной эстрады, считает, что поп-король Филипп Киркоров и ему подобные являются представителями устоявшейся структуры, которая не дает возможности молодым исполнителям проявить свой талант и способности.Филипп Киркоров может устроить ужасный скандал, если узнает, что в его концертной программе окажется 19, а не 20 песен, отметил артист. По словам композитора, король российской сцены использует все средства для нападения.Исполнитель песни "Плот" объяснил, что такие конкурсы как "Новая волна. Лучшее" прекрасное тому подтверждение, поскольку здесь будут звучать хиты Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, и остальных "старичков". Молодым певцам выступить никто не даст - уверен музыкант.