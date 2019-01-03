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МЧС предостерегло россиян от распития алкоголя на льду

Главное управление МЧС предостерегло россиян от распития алкоголя на льду. По замёрзшим водоёмам рекомендовано переходить с осторожностью, не пуская туда детей без присмотра.
МЧС предостерегло россиян от распития алкоголя на льду

В МЧС рассказали, как следует вести себя на покрытых льдом озёрах и реках, чтобы избежать трагических последствий. Прежде всего спасатели не советуют брать с собой на зимнюю рыбалку алкоголь. В состоянии опьянения люди зачастую реагируют на опасность неадекватно, из-за чего ежегодно случается множество несчастных случаев.

Также отпускать детей кататься на коньках и лыжах без присмотра чревато трагическими последствиями, ведь спастись из воды не всегда удаётся даже взрослым. Переходить водоёмы лучше на лыжах, а если людей несколько, то разойтись на расстояние 5-6 метров. С собой нужно взять шнур 20-25 метров длиной, привязав к нему груз и сделав прочную петлю, куда тонущий смог бы пролезть.

Крепления на палках и самих лыжах не стоит плотно фиксировать, чтобы в случае провала льда быстро их отбросить. Рюкзак также лучше нести на одном плече.

На небольших водных участках собираться многолюдной группой очень опасно. При переходе впереди следует идти самому опытному человеку. Простые правила МЧС позволят людям заниматься зимним отдыхом с минимальным риском.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:42

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