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Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram скромную версию «платья позора» Волочковой

В «сторис» Instagram популярной ведущей телестройки Ольги Бузовой оказалась публикация, в которой звезда очередной раз продемонстрировала свою фигуру, но фанаты увидели в наряде знаменитости сходство с «платьем позора» Волочковой.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников скандально известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный наряд, прозванный в народе «вагиноплатьем».

Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram скромную версию «платья позора» Волочковой

Танцовщица не побоялась выставить себя на посмешище, ведь критики не смогли протии мимо едва прикрытой груди, некрасиво обтянутого боди лобка, торчащих складок жира и кожи на спине, и неприкрытых бедер с возрастными изменениями кожи.

Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram скромную версию «платья позора» Волочковой

На фоне балерины Ольга Бузова выглядела очень прилично в облегающем золотистом платье с прозрачными фрагментами в области груди и бедер. Вероятно, звезда решила лишь слегка взбудоражить мужскую часть своей зрительской аудитории, но при этом прикрыть все срамные места.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:28

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