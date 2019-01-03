Ольга Бузова продемонстрировала в Instagram скромную версию «платья позора» Волочковой

Напомним, что в преддверии новогодних праздников скандально известная балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала откровенный наряд, прозванный в народе «вагиноплатьем».Танцовщица не побоялась выставить себя на посмешище, ведь критики не смогли протии мимо едва прикрытой груди, некрасиво обтянутого боди лобка, торчащих складок жира и кожи на спине, и неприкрытых бедер с возрастными изменениями кожи.На фоне балерины Ольга Бузова выглядела очень прилично в облегающем золотистом платье с прозрачными фрагментами в области груди и бедер. Вероятно, звезда решила лишь слегка взбудоражить мужскую часть своей зрительской аудитории, но при этом прикрыть все срамные места.