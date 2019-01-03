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Определились первые финалисты конкурса «Новая звезда-2019»

После недавнего полуфинала музыкального конкурса «Новая звезда – 2019» жюри определилось с имена первых финалистов. Ими стали три исполнительницы: Александра Кузина, Александра Муканова и Алена Фролова.
Определились первые финалисты конкурса «Новая звезда-2019»

В полуфинале конкурса «Новая звезда» встретились самые неординарные, яркие, и талантливые участники шоу. Каждый выступающий представил свой регион. Соперничество на данном этапе достигло высокого уровня. В этот момент жюри обязано соблюдать строгость. Однако, как известно, в этом конкурсе последнее слово принадлежит зрителям. На полуфинал приехал телеведущий Леонид Якубович. Знаменитость подбодрил конкурсантов и напомнил, что главное быть лучшим, а не первым. Главным условием полуфинальных выступление конкурса «Новая звезда» заключается в том, что участники обязаны исполнять только премьерные песни.

Необычно красивую композицию собственного произведения, по мнению жюри, представила конкурсанта из Удмуртии Александра Муканова. В финал также попала Александра Кузина, которая тоже исполнила в полуфинале авторскую песню. Третья финалистка - Алена Фролова получила от судей 100 балов за произведение «Бесконечность».

Напомним, что в конкурсе «Новая звезда» жюри принимает первое решение. Зритель может проголосовать с помощью смс за любимого участника, подарив ему возможность попасть в финал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:07

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