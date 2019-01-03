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В Китае представили новую молодёжную версию кроссовера Jetour X90

В Китае руководство автобренда в первые дни текущего года представило новую молодёжную модификацию кроссовера Jetour X90. Габариты авто сопоставимы с версиями Toyota Highlander, а также Kia Sorento Prime, являясь полноразмерным современным кроссовером.

В Китае представили новую молодёжную версию кроссовера Jetour X90


Машина по длине имеет 4850 мм, по ширине 1925 мм, по высоте 1745 мм. Размеры колёсной базы составляют 2850 мм. Новинка в движение приводится полуторалитровым бензиновым силовым агрегатом на 147 лошадей, который сочетается с шестиступенчатой эффективной механикой либо восьмидиапазонным «автоматом». Через некоторый промежуток времени после старта реализаций авто в КНР выпустят более мощную вариацию модели, оснащённую 1,6-литровым силовым агрегатом, а также семидиапазонной роботизированной КП.

Полноценное начало реализаций новой версии Jetour X90 эксперты запланировали на вторую половину января. Базовую комплектацию транспортного средства оценили в 14 000 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25

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