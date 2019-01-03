Леонид Агутин высказался об отдыхающих на Новый год россиянах





После празднования Нового года многие россияне не могут победить постновогодний синдром. Некоторые знаменитости отечественного шоу-бизнеса имеют свои небольшие секреты, как быстро прийти в себя после бурной отметки Нового года. Артисты и музыканты уверяют, что газированная вода с лимоном поможет избавиться от похмелья. Также некоторые считают, что это состояние нужно просто "пережить".Когда у Леонида Агутина спросили, как можно избежать постновогоднего синдрома, он спокойно ответил: "Пусть все остается, как есть!". Музыкант считает, что россияне уже привыкли бурно отмечать Новый год, и эту традицию менять не стоит, а похмелье - это всего лишь побочный эффект от праздника.