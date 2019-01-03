Леонид Агутин высказался об отдыхающих на Новый год россиянах
В своем недавнем интервью Леонид Агутин высказался об отдыхающих на Новый год россиянах. Исполнитель считает, что жителям страны не стоит менять сложившиеся за много лет традиции.
После празднования Нового года многие россияне не могут победить постновогодний синдром. Некоторые знаменитости отечественного шоу-бизнеса имеют свои небольшие секреты, как быстро прийти в себя после бурной отметки Нового года. Артисты и музыканты уверяют, что газированная вода с лимоном поможет избавиться от похмелья. Также некоторые считают, что это состояние нужно просто "пережить".
Когда у Леонида Агутина спросили, как можно избежать постновогоднего синдрома, он спокойно ответил: "Пусть все остается, как есть!". Музыкант считает, что россияне уже привыкли бурно отмечать Новый год, и эту традицию менять не стоит, а похмелье - это всего лишь побочный эффект от праздника.
После празднования Нового года многие россияне не могут победить постновогодний синдром. Некоторые знаменитости отечественного шоу-бизнеса имеют свои небольшие секреты, как быстро прийти в себя после бурной отметки Нового года. Артисты и музыканты уверяют, что газированная вода с лимоном поможет избавиться от похмелья. Также некоторые считают, что это состояние нужно просто "пережить".
Когда у Леонида Агутина спросили, как можно избежать постновогоднего синдрома, он спокойно ответил: "Пусть все остается, как есть!". Музыкант считает, что россияне уже привыкли бурно отмечать Новый год, и эту традицию менять не стоит, а похмелье - это всего лишь побочный эффект от праздника.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:15