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Дима Билан и Полина Гагарина исполнили новогодний сингл «БиланПолия»

Дима Билан и Полина Гагарина подготовили совместный сингл, получивший название «BilanPholiya» («БиланПолия»). Трек стал своеобразным мэшапом таких песен, как «Молния» (Билан) и «Меланхолия» (Гагарина), их премьера состоялась в 2018 году.
Дима Билан и Полина Гагарина исполнили новогодний сингл «БиланПолия»

На своей официальной странице в Instagram Дима Билан сообщил, что сингл был «наколдован» с Полиной Гагариной в новогоднюю ночь. «BilanPholiya» является фан-версией треков «Молния» и «Меланхолия», полюбившихся поклонникам исполнителей в последние два месяца ушедшего года.

Стоит отметить, что в 2018 году Дима Билан и Полина Гагарина принимали совместное участие в съемках клипа «Пьяная любовь».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

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