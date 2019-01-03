Дима Билан и Полина Гагарина исполнили новогодний сингл «БиланПолия»
Дима Билан и Полина Гагарина подготовили совместный сингл, получивший название «BilanPholiya» («БиланПолия»). Трек стал своеобразным мэшапом таких песен, как «Молния» (Билан) и «Меланхолия» (Гагарина), их премьера состоялась в 2018 году.
На своей официальной странице в Instagram Дима Билан сообщил, что сингл был «наколдован» с Полиной Гагариной в новогоднюю ночь. «BilanPholiya» является фан-версией треков «Молния» и «Меланхолия», полюбившихся поклонникам исполнителей в последние два месяца ушедшего года.
Стоит отметить, что в 2018 году Дима Билан и Полина Гагарина принимали совместное участие в съемках клипа «Пьяная любовь».
На своей официальной странице в Instagram Дима Билан сообщил, что сингл был «наколдован» с Полиной Гагариной в новогоднюю ночь. «BilanPholiya» является фан-версией треков «Молния» и «Меланхолия», полюбившихся поклонникам исполнителей в последние два месяца ушедшего года.
Стоит отметить, что в 2018 году Дима Билан и Полина Гагарина принимали совместное участие в съемках клипа «Пьяная любовь».
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00