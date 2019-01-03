Ольга Бузова в новом клипе «переключилась» на аудиторию «за 50»
Новогодний клип ведущей «Дом-2» «Танцуй под Бузову» фанаты сравнили с репертуаром группы «Мираж» и отметили, что Ольга сделала прицел на публику постарше.
В шуточной, на первый взгляд песне, на самом деле Ольга Бузова затронула проблемы усталости от активного образа жизни, а также озвучила множество ненужных советов, и искреннее желание послать всех подальше.
Если ранее зрительскую аудиторию Бузовой составляли тинейджеры, то теперь юные фанаты считают ее репертуар устаревшим, а потому ведущая телестройки умело переключилась на зрителей постарше.
Примечательно, что судя по лексикону в комментариях, на творчество Бузовой обратили внимание те кому «за 50», назвавшие песню «шедевральной», «филигранной» и «восхитительной».
Впрочем, не обошлось и без более привычных «юных» эпитетов: «отстой». «бредятина» или «полная фигня».
В шуточной, на первый взгляд песне, на самом деле Ольга Бузова затронула проблемы усталости от активного образа жизни, а также озвучила множество ненужных советов, и искреннее желание послать всех подальше.
Если ранее зрительскую аудиторию Бузовой составляли тинейджеры, то теперь юные фанаты считают ее репертуар устаревшим, а потому ведущая телестройки умело переключилась на зрителей постарше.
Примечательно, что судя по лексикону в комментариях, на творчество Бузовой обратили внимание те кому «за 50», назвавшие песню «шедевральной», «филигранной» и «восхитительной».
Впрочем, не обошлось и без более привычных «юных» эпитетов: «отстой». «бредятина» или «полная фигня».