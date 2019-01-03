Мария Кожевникова в Instagram опровергла слухи о своем пребывании в больнице
Российская актриса театра и кино Мария Кожевникова в Instagram опровергла слухи о своем пребывании в больнице. Знаменитость успокоила поклонников, заявив, что с ней и ее сыном все в порядке.
Мария Кожевникова и ее наследник Василий заболели в канун Нового года. Медики сообщили, что у звезды и ее сына - ротовирусная инфекция. Праздник артистка встретила под капельницей. Иммунитет Марии Кожевниковой ослаб за время предновогодних съемок и организму было сложно справиться с болезнью. Но многодетная мама переживала больше за своего младшего ребенка.
Информационные агентства сообщали, что телезвезда находится с мальчиком в больнице. Однако сама Мария Александровна опровергла эти сведения в Instagram, написав, что они с сыном идут на поправку. Звезда обращается за помощью к специалистам детской клиники им. Башляевой и круглосуточно общается с главным врачом.
Светская львица очень благодарна фанатам за поддержку и переживание. Она верит, что "лучики выздоровления", посылаемые фолловерами, помогают ей и ребенку справиться с болезнью.
https://www.instagram.com/p/BsIXXMVhUf5/?utm_source=ig_web_copy_link
Мария Кожевникова и ее наследник Василий заболели в канун Нового года. Медики сообщили, что у звезды и ее сына - ротовирусная инфекция. Праздник артистка встретила под капельницей. Иммунитет Марии Кожевниковой ослаб за время предновогодних съемок и организму было сложно справиться с болезнью. Но многодетная мама переживала больше за своего младшего ребенка.
Информационные агентства сообщали, что телезвезда находится с мальчиком в больнице. Однако сама Мария Александровна опровергла эти сведения в Instagram, написав, что они с сыном идут на поправку. Звезда обращается за помощью к специалистам детской клиники им. Башляевой и круглосуточно общается с главным врачом.
Светская львица очень благодарна фанатам за поддержку и переживание. Она верит, что "лучики выздоровления", посылаемые фолловерами, помогают ей и ребенку справиться с болезнью.
https://www.instagram.com/p/BsIXXMVhUf5/?utm_source=ig_web_copy_link
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:47